Playlist GeenStijl Café Mega Mix 32 en uploaders:

1. The Cure - A Forest (1980)

2. Jeff Wayne - The Eve Of War (1981)

3. The Eden Project - Changes (2013) - @Air van Boven Dorens

4. Dua Lipa - Break My Heart (2020) - @Knufter

5. The Cranberries - Zombie (1994) - @de honden blaffen...

6. The Cranberries – Zombie (2018) - Kapral Remix

7. Crowded House - Don't Dream It's Over (1986) – @steekmug

8. The Cure - A Forest (1980) - @Dutch-Super-Evil

9. The Cure - A Forest (2019) - Abel Meyer In The Dark Remix

10. Scooter – Weekend (2003) - @Vuurwezel

11. Dua Lipa - Don't Start Now (2019) - @Hufterst

12. Billy Joel - We Didn't Start the Fire (1989) – @Reebensteeltje

13. Enya - Orinoco Flow (2001) – @MickeyGouda

14. Enya - Orinoco Flow (2020) - Trance Remix

15. Puscifer - Potions - Maynard James Keenan (2011) – @lezeres

16. Kanye West – POWER (2010) – @GU

17. Electric Light Orchestra - Livin Thing (1976) - @Bad - Casey

18. Omnia - Fee Ra Huri (2011) – @Ruimedenker

19. Limp Bizkit - Rollin (2000) - @RickyLaRue

20. Robin Thicke - When I Get You Alone – full song (2002) – @neonreclame

(tevens bonus track)

Bedankt mede reaguurders voor het delen van alle mooie muziek/links en Van Rossem en de GS redactie voor dit virtuele online café dat al sinds het begin van de corona lockdowns een bevrijdend alternatief is voor de geplaagde horeca.

Horeca Nederland: hou vol, we zijn er bijna!