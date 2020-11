Thierry Baudet moet aangifte doen tegen iedereen die heeft meegedaan of blijft meedoen aan karaktermoord van zijn persoon. Ook moet hij juridisch even nagaan of hij Nanninga kan aanklagen voor het misbruiken van de naam FvD binnen de fractie Amsterdam. Het is of het een of het ander: naam FvD weg, want uit de partij óf ze is niet officieel weg en dan kan ze geroyeerd worden.

Tevens dient het FvD -wat er van over is en mochten zij een doorstart willen maken, geen idee- een boeteclausule in te bouwen voor het lekken naar en misbruiken van social media tegen de partij.

Het is bizar hoeveel mensen meegaan met crimineel gedrag van Nanninga en co, simpelweg door maar 1000x het woord nazi en antisemiet te blèren.

Blijkbaar zijn mensen heel gevoelig voor die termen, maar de wet is nog steeds dat je mensen daar niet zomaar van mag betichten. Baudet wilde daarom de zaken eerst onderzoeken, naïef als hij was: het hele gebeuren is opgezet om hem uit de partij te werken en de partij over te nemen. En ook dat mag niet.

En die Eerdmans is met zijn laatste uitlatingen (ook gesproken in de Telegraaf) echt een principeloos en opportunistisch mannetje gebleken. Net als die Nanninga, Vlaardigerbroek en Pouw-Verweij.

"Ik wil niets te maken hebben met een partij die nazisme steunt".

Dat geldt voor 99% van de bevolking en is gratuit gelul. Daarnaast is het een gotspe dat dit als een vaststaand (onderzocht) feit wordt gezien. Als het echt neonazi was, deed je aangifte. Nu ben je zelf strafbaar.

Dat geldt dus ook voor de EU-laaf, die de woordjes 1-op-1 kopieert. "Is aan het licht gekomen dat.." is géén bewijs en heet nog steeds smaad en laster.

Of, zoals Baudet zelf iets te laat doorhad: karaktermoord. Doe aangifte tegen al die debielen die het internet als de wet zijn gaan zien en die met zichzelf als het morele geweten van Nederland slechts hun eigenbelang doordrukken.

Het is ronduit walgelijk en bespottelijk dat mensen die lui op een voetstuk zetten, uit eigen haat tegen Baudet of FvD. Volgertjes zonder notie van de wet of ook maar enig communicatief fatsoen, zo zie ik velen sinds dit debacle.