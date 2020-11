Ikzelf geloof niet in antisemitische uitspraken van Baudet. Nota bene zijn penningmeester is van Joodse afkomst en die zou toch echt wel afscheid genomen hebben van Baudet en "zijn denkbeelden."

De Baudet-haters hebben gezien dat het een heel grote partij is en was. En nemen nu de kans waar om het roer over te nemen.

Een smerig spel om nu Baudet buiten spel te zetten, hem in een uiterst kwaad daglicht te stellen, en de macht over te nemen.

Baudet heeft de partij opgericht, haar de naam gegeven en er jarenlang zijn ziel en zaligheid in gestopt.

En ik geloof nooit dat iemand op Otten stemde, de man die er uiteindelijk uitgegooid is. Die heeft de uitstraling van een kwaadaardige rat. Het pleit trouwens ook niet voor Baudet dat hij die gast ooit op z'n bruine ogen geloofd heeft.

Ik hoop van harte dat de beweging die Baudet in gang heeft gezet, doorzet. En dat er een kentering komt in de huidige linkse denkrichting in Nederland. (En eigenlijk in de hele westerse wereld, dankzij de mars door de instituties al sinds 1968). Baudet heeft een grote rol gespeeld in het in gang zetten van een andere manier van denken in dezen. Dank daarvoor, Thierry !