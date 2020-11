Tja, als ik had mogen inzetten op een doodsoorzaak was het deze geworden. Het was natuurlijk op allerlei vlakken een onbeschaafde vlegel maar door de schitterende docu uit 2019 ben ik toch anders naar hem gaan kijken. Hij was denk ik de eerste die op die schaal als een halfgod aanbeden werd. Zoiets was nog niet voorgekomen. In combinatie met een enigzins labiel karakter en een arme jeugd, zie dan maar eens je rug recht te houden. Voor al die brave kruideniers- en slagerszonen in de vaderlandse voetbaljournalistiek (die in hun tijd alle bordelen in de hele wereld van binnen hebben gezien) was dat voldoende om Onze Johan op het schild te hijsen als de beste ooit.