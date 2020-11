Ben ik de enige die het gevoel heeft in een scène van Monty Python terechtgekomen te zijn?



Wanneer staan we eens op tegen deze hitlertjes die angst zaaien terwijl iedereen met een IQ groter dan zijn/ haar/ het schoenmaat kan beredeneren dat een overheid je niet kan beschermen tegen een virus?

En de cijfers liegen niet: er is simpelweg geen enkele logische reden voor al deze dictatoriale maatregelen.

Ja, er is een virus. Nee, het is niet de builenpest. Nee, we gaan niet allemaal dood. Ja, voor de overgrote meerderheid is de jaarlijkse griep gevaarlijker dan dit. Ja, indien je boven de 80 bent en/of substantieel onderliggend lijden hebt, is dit virus gevaarlijk voor je - net als de jaarlijkse griep.



Het is toch volstrekt helder dat de schade aangericht door de maatregelen vele malen groter is dan de schade door het virus zelf.

Wie in de panelen kan uitleggen waarom we in deze psychose zitten en hoe we er weer uitkomen?