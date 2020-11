Twee stupide moties, vorige week beiden al lachend aangehaald na het stompzinnige schelddebat over de vrijheid van meningsuiting versus moslimretoriek. Farid Azarkan, die piste op het lijk van Samuel Paty, diende de bovenste motie in. Met gespleten slangentong geschreven staan daar twee verschillende dingen in. 1. De vraag, aan de Kamer, of de islam 'onderdeel is van Nederland', gekoppeld aan 2. de door geen enkele wet of recht ontkende stelling dat moslims 'volwaardige burgers' zijn. Als je tegen het eerste stemde, suggereer je dat je het tweede ontkent. Een slangenmotie dus, van die vleermuis van DENK.

Dan onderstaand, de motie-Krol. Ook een stompzinnige stelling. Wat is "de situatie in Nederland" precies? Wat is de definitie van "normaal maken"? Krol geeft de Kamer geen enkele houvast in zijn verzoek. Je kan dus om die reden volstrekt legitiem tegen deze naïeve kwebbelquatsch stemmen. Maar ook de motie van Krol heeft een listig slot: als je tegen stemt, suggereer je dat je niet wilt dat de heer Wilders (al 16 jaar persoonsbeveiligd tegen de uitwassen van de islam) veilig over straat kan fietsen in Dit Land.

De uitslagen zijn voorspelbaar. Het bedroevende niveau van de Kamer ook. En onder deze façade van flutmoties woedt de ware veenbrand.

Bonusmotie. Nu de Moslimbroeders nog...