Nederland moet één grote stadsprovincie worden van Europa, met iets als 25 tot 30 miljoen inwoners. Dat was de natte droom van met name bouwend Nederland. Niemand heeft dat ooit in een verkiezingsprogramma gezet, niemand heeft er over kunnen stemmen. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat we er wel naar toe geleid worden. Waarom zou je anders die migranteninstroom in stand houden en de meest innovatieve en vooruitstrevende landbouw sector ter wereld de nek om willen draaien.

Ze herhalen het trucje dat ze met de EU deden, lul verhaal ophangen, de burgers negeren en voor voldongen feiten plaatsen, daarna gewoon werken aan een federaal Europa en ondertussen blijven liegen over behoud van soevereiniteit.

Wie heeft er hier nou bij de laatste verkiezingen bewust voor gekozen dat we wekelijks 500 asielzoekers opnemen, honderden miljarden kwijt gaan raken om van het gas af te gaan en de boeren de nek om te draaien. In welk partijprogramma stond dat en in welke discussies is dat beargumenteerd?