In de discussie wordt altijd slinks gesuggereerd dat Nederland gemakkelijk met minder boeren toe kan want we exporteren al zoveel landbouwproducten. Wat tactisch verzwegen wordt is dat het Nederlandse landbouwareaal tegelijkertijd ook veel te klein is om in de eigen voedselconsumptie te voorzien en dat we hiervoor afhankelijk zijn van import uit het buitenland. We zijn netto-importeur en niet zo'n beetje ook! Daar hoor je the usual suspects dan weer niet over als zij kakelen over dat 'het allemaal moet anders na Corona', we een 'big reset' nodig hebben en 'local for local' gaan werken. Gek toch?