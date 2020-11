Op de foto hierboven ziet u de natte droom van Esther Ouwehand, hoofd van de jerrycangestapo van de Dierenpartij. Allemaal huizen waar mensen wonen, en die mensen stappen 's ochtends na het vreten van uit Frankrijk geïmporteerd vlees op hun brood in de auto om over de snelweg naar hun werk te tuffen, en 's avonds tuffen ze weer terug en dan zijn ze verdrietig omdat ze in het midden van de betonnen jungle wonen. Ouwehands Dierenpark wil landbouwgrond verwijderen en EEN MILJOEN (daar issie weer) huizen bouwen. Doei groen. Hoi grijs. Alleen maar om de boeren te pesten. Hooiland, weiland, maïsland, akkers, sloten, erf: daar lopen konijnen en hazen, daar schuilen vogels, daar bidden valken, daar zitten insecten met elkaar te vrijen en daar zit heel veel andere fauna z'n ding te doen. Moet allemaal weg. Is het een keertje niet om er 2394 windmolens neer te kwakken of de biodiversiteit te verneuken met een of ander zonnepark, dan is het wel met HUIZEN, met allemaal mensen die auto's hebben, er zijn zelfs mensen die dieselauto's hebben, mensen die heel veel afval maken en in de winter zitten ze met z'n allen bij een houtkachel.

Wat je óók zou kunnen doen. Is met boeren afspraken maken over de intensieve landbouwgronden. Dan geven we die boer gewoon een keer een normale prijs voor z'n product. En dan gaan we eens brainstormen, want heus, die boeren zijn geen klootzakken. Wat kunnen we voor elkaar betekenen om weidevogels te helpen? Kunnen we insecten en vogels helpen door niet alleen raaigras te onderhouden, maar ook diverse en kruidenrijke akkerranden of zelfs complete stukken weiland aan te leggen? Hier (2016!) legt een boer het uit: "De boerenstand is in 35 jaar tijd gehalveerd, de biodiversiteit op het boerenland ook. Dat is geen toeval, er is een direct verband. Het heeft alles te maken met het markt- en prijsbeleid in Europa. De boer kampt permanent met te lage prijzen. Om te overleven gaat hij nog intensiever werken, en allerlei trucjes uithalen om de kosten te drukken en de opbrengst te maximaliseren. Het gevolg: nog meer overschotten, nog lagere prijzen, nog meer kleine boeren die verdwijnen, nog meer roofbouw op de bodem. En nog minder biodiversiteit." En Esther Ouwehand wil... een miljoen huizen. Geniet u trouwens ook zo van het wandelen door de natuur, langs de akkers, door de weides, het springen over de slootjes? Dat doet u maar mooi als u op vakantie bent!

En Tuur is er ook klaar mee!!1!