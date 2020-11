"a month ago - 32°49′N 13°22′E (Libië)

My daughter knows breeds far better but a Spaniel Bird dog might be good at flushing out persons hidden in areas camouflaged but not typical police. We do have a shortage, again issues with care/maintenance of these dogs. She lost her trained dog on her wedding day. Stolen"

libya.liveuamap.com/en/2020/09-octobe...

Als spionage dan toch het thema van vandaag is, gooi ik deze gaarne in de strijd. Heb er al een paar keer mijn tanden op gebroken, kan er nog steeds geen chocola van maken.

Gooi ik er nog de ultieme spionage-film-noir achteraan;

The spy who came in from the cold.

www.imdb.com/title/tt0059749/