Het WTF-verhaal van de Week is nu al bekend en we danken NRC (mirror). Bijna direct nadat corona uitbrak in Nederland, werd bij het Nederlandse leger een informatie-unit opgezet om de eigen bevolking te kunnen bespioneren. "Niet alleen over het coronavirus. Ook over desinformatie. Complottheorie QAnon. Onrust rond 5G. Branden in zendmasten. In rapportages duikt ook een keer een Black Lives Matter-protest op en het draagvlak onder Nederlanders voor de Europese Unie. Defensie richtte er zelfs een apart, experimenteel datacentrum voor op, het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC)." Oftewel: hoe een pandemie wordt misbruikt door militaire machthebbers om de militaire zwaardmacht tegen het eigen volk in te zetten. Digitaal, weliswaar, maar dat is de oorlog van de toekomst. Het hele project was het idee van luitenant-kolonel Patrick Dekkers (LinkedIN, sleepnetmirror), in opdracht van luitenant-generaal van de Landmacht, Martin Wijnen, die daarvoor géén officieel mandaat had (en als ie een onofficieel (politiek) mandaat had, komen we daar misschien wel nooit achter in dit land van staatsgeheimen en chronische desinformatie aan de Kamer).

Wat deed het LIMC? Het maakte 'gedragspatronen' om te kunnen voorspellen waar of hoe demonstraties zouden verlopen. Maar militairen werden ook ingezet om sociale media te beïnvloeden, opereerden onder schuilnamen op 'online platforms van complotdenkers' en maakten indelingen van media. Interne kritiek of vragen werden gesmoord: "Wie kritiek heeft, wordt soms vervangen of stapt zelf op. Het LIMC moet door." Officieel heeft de legertop ingegrepen, maar de slotalinea van de volledige NRC-reportage (moetlees, openen in incognito tabblad) luidt: "De defensietop beslist dat het LIMC niets meer extern mag verspreiden. Volgens bronnen is dit een schijnoplossing, omdat degenen die de rapporten ontvangen nauw samenwerken met externe instanties en de informatie er evengoed belandt. Externe partijen zeggen de rapporten nog altijd te ontvangen."

Stijlloze SigInt: We gaan vermoedelijk vandaag vaak lezen, al dan niet tussen de regels, dat het best prima is dat ons defensieapparaat op de eigen bevolking wordt gericht. Of in ieder geval onvoldoende veroordeling. Het zijn immers maar de gekkies van het spectrum die ze onderzochten. Maar wat je ook van Viruswaanzin, De Andere Krant of Jensen vindt, in een vrij land moeten die hun dissidente tegengeluid kunnen laten horen. Als het niet klopt wat ze roepen - en dat klopt - dan spreek je ze tegen, lach je ze uit of weerleg je hun uitspraken met feiten. Maar je gaat niet met digitale nachtkijkers tussen de netwerkkabels van de serverstruiken liggen om stiekem hun bewegingen in kaart te brengen. De openbare orde is nog geen enkele keer serieus in gevaar geweest door coronacritici, om de simpele reden dat het overgrote deel van Dit Land schaaps slaafs braaf meebeweegt met elk gebaar dat Irma Sluis namens Mark & Hugo maakt. En ohja, het is in strijd met de burgerrechten. Pas bij oproepen tot geweld mag men ingrijpen. Bijvoorbeeld als gekke graancirkelvrouwtjes en verdwaalde rappers uit Diemen-Zuid fantaseren over de liquidatie van de premier.

Even over de infographic hierboven, afkomstig van de LIMC-unit. Als ze naar Jensen, DDS, ON! en De Blauwe Tijger hebben gekeken, hoe kunnen we dan uitsluiten dat FvD als politieke partij ook in beeld kwam? Jensen was op een FvD-congres, De Blauwe Tijger geeft boeken van Baudet uit, DDS werd betaald door FvD en Thierry sprak zijn steun uit aan omroep Ongehoord Nederland. Het lijntje is snel gelegd. In het NRC-artikel staat ook dat een tweet van Wilders in een LIMC-rapportage opdook als bron in een onderzoek. Enerzijds zijn de lijntjes tussen maf en macht dun, maar de grenzen tussen democratie en DDR duidelijk ook. En dat tweede is toch echt enger dan het eerste.