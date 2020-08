Gelukkig maar want we dachten het even.

Lijkt het ons heerlijk, alles zo zeker weten. Even voorstellen: 5G-graancirkelgeleerde Janet Ossebaard en Lange "Ik kan goed schieten, het is niet dat ik zou missen" Frans. We dachten dat we wel redelijk bekwaam waren in het complot-lingo. Nou, vergeet het maar, want dit is a whole new world, zoals Aladdin zou zingen. Alles is dus nog veel erger dan we al dachten. En we kunnen in een hoop mee hoor, maar bij de aanklacht dat ook Geertje Wilders tot de pedoring behoort, daar trekken wij principieel de grens!

Maar goed, het tweetal wil Rutte dus absoluut niet doodschieten, want Janet wil d'r "karma schoonhouden" en Frans' "hoofd zegt, weet je, ik hou van die nachtrust". Gun uzelf onderstaand in ieder geval ook even de eerste anderhalve minuut van het volledige gesprek, want de intro is een bepaald wilde rit. Is een compilatie van al Janets waarheden, bevestigd door een verbijsterde "whoa" van Lange. Subscribed!

Is zo

De Hele Waarheid