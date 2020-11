"... mensen zonder baarmoeder maar met een enorme klabanus gewoon lekker hun lul uit de broek halen tijdens het autorijden. "



Ik voorspel alvast; je krijgt er een boete bij. Succes, he!



Ik sta trouwens achter deze maatregel.

De appers hebben het voor iedereen en voor zichzelf verpest. Een auto-apper zijn niet alleen gevaarlijk, het is ook nogal dom. Want waarom zou je? Waarom die drukte? Ik vind het mooi, deze regel. Waar ik woon zijn het altijd dezelfden die ik zie appen achter het stuur: de loonslaven in de bouw, de yuppen die denken dat je met altijd een telefoon aan je oor interessant bent en de rest van de wereld er maar begrip voor moet hebben dat ze zomaar oversteken waardoor ik bovenop de rem moet staan en een ander achterop knalt, de roddel-moslima's (eh.. 99%, ongeveer. Ies koeltoer zeker ofzo), de praatzieke kroesharigen en tokkies. Ok, dat is niet echt altijd-dezelfden. Maar de appers kan je wel onderverdelen in een handjevol categorieën en dan heb je het wel gehad.

Geniet van de rust!

Je bent aan het autorijden!

Je hebt nu een excuus om heel even de middelvinger naar de werkgever op te steken. Laat hem of haar het maar even zelf uitzoeken. Ze kunnen je toch niet ontslaan voor het niet opnemen of niet terug appen. La lala lalala.



Lekkere bolide onder de kont. Misschien een leuk muziekje aan. Lekker cruisen in je wagen. Je rijdt in ons mooie Neerlands landschap, of de vele prachtige historische in ons land komen voorbij. Is heerlijk toch? Waarom geniet je er niet van? Laat die telefoon lekker even!

Soms hoor ook ik 'ping' of de telefoon gaat.

En ik laat het lekker gaan en denk: 'rot op, ik ben aan het rijden, als ik gestopt ben, bel ik wel terug'.



Moet je natuurlijk wel even je nummer appen of niet anoniem bellen. Anders kan je, ook als ik gestopt ben, met een goede reden nog steeds ongezien de tyfus krijgen.



Heeeeerrlijk rustig!



Een aanradertje.