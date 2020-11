"Dus GRENZEN DICHT naar Frans model tot we weten hoe we de giftige Skittles van de zoete kunnen scheiden, zoals dat in een vervlogen tijdperk genoemd werd."

Gebeurt allemaal niet. In plaats daarvan worden onze grootste vijanden, de ISers, druppelsgewijs teruggevlogen naar Nederland, onder marechaussee begeleiding. Want anders zouden ze dáár hun gerechte straf wel eens kunnen ontlopen. Want het is 'veiliger' om ze 'gecontroleerd' hierheen te halen, dan dat ze op eigen houtje komen. Want hun kindertjes hebben er toch niet voor gekozen om in het kalifaat te wonen?

Totdat de eerste aanslag gepleegd wordt door één of meerdere van deze spijtoptantjes, of één of meerdere van hun kindertjes. Want dat dat gaat gebeuren, staat voor mij vast. Misschien niet volgend jaar, maar het jaar daarop, of misschien pas over 5 jaar, maar gebeuren gaat het. En dan zal iedereen, en de Tweede Kamer voorop natuurlijk, zich weer afvragen hoe het kon gebeuren. Ze waren toch bekend bij de AIVD? Waarom werden ze niet goed gemonitord?