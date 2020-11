(Plaatje van de cartoon, niet van de leraar, red.)

Nog meer geweldig leuk nieuws uit de geweldig leuke wereld van het onderwijs in Nederland, waar alleen maar geweldig leuke dingen gebeuren. Na Rotterdam (waar leerlingen (!!!) excuses (!!!) verwachten terwijl ze van school moeten worden getrapt en onder toezicht van jeugdzorg dienen te worden geplaatst, red.) is ook in Den Bosch een leraar bedreigd vanwege het laten zien van een cartoon. In tegenstelling tot in Rotterdam ging het hier wel om een cartoon van Mohammed (waarschijnlijk degene hierboven) dus nu kan RTL Nieuws geen idiote artikelen meer publiceren over dat de bedreiging een misverstand (staat er echt, red.) was. "Het ging om een cartoon van de profeet Mohammed die in 2006 maakte dat mensen zich beledigd voelde en daarom de straat op gingen om te demonstreren. De cartoon werd getoond in de context van een uitleg over hoe de democratische rechtsstaat onder druk komt te staan wanneer bepaalde grondrechten zoals vrijheid van meningsuiting, van religie en van betoging met elkaar botsen, zo meldt de school in een brief." Dat is dus een leraar die net als Samuel Paty volgens die PvdA-mevrouw bij Fidan Ekiz op een verkeerde manier omgaat met de verantwoordelijkheid die nou eenmaal hoort bij de vrijheid van meningsuiting. Ondertussen is ook imam Yassin Elforkani gestopt met preken vanwege doodsbedreigingen. Ook stom. Dus of u even geen petitie wilt beginnen die het doen van domme uitspraken tijdens een preek strafbaar stelt. Blijf met je tengels van elkaar, en vooral van onze vrije meningsuiting AF. Verdomme.

Pak. Dat. Tuig. Aan.