Radicale moslims maken een fout. Wel meer natuurlijk, maar ook deze: Ze geloven werkelijk in hun eigen superioriteit. Dat de westerse vrijheid zichzelf zonder meer zal overgeven als ze nog maar een beetje meer doordrukken en drammen. Dat is een misvatting. Ze zien de vrijheid die zij hier genieten om hun geloof te beoefenen ten onrechte als zwakheid, de acceptatie van niet-radicale moslims als domheid en het feit dat we hier iedereen aan het woord durven laten als naief op zijn best. Zoals iedere redicaal, zien zij zichzelf als de maat der dingen en op die manier oordelen zij over onze vrije samenleving.

Echter, ze onderschatten de kracht daarvan. Zoals de Nazi's al meenden dat die decadente Amerikanen nooit zouden kunnen vechten maar werden verslagen, denken radicale islamieten dat Allah de makke schapen hier zomaar naar de slachtbank zal leiden. De acceptatie van moslims, vooral door midden en links-politiek is de uiting van de tolerantie die hier heerst ten opzichte van andere meningen dan de gangbare, zelfs tot zo ver als dat gaat, zonder dat direct geweld wordt gepleegd. Uiteindelijk lopen deze radicalen wel aan tegen de grens van wat we tolereren en in ultimo heeft IS daarvan de vruchten kunnen plukken bij hun vernietiging in Baguz aan de Tigris. Het is allang tijd zoals Macron doet, om een lijn te trekken bij dit soort barbaarse zaken en helemaal als die wordt gepropageerd door buitenlandse staatshoofden zoals Erdogan.

Gooi Turkije uit de NAVO. Een goed signaal om aan te geven dat we allang niet meer overtuigd zijn van zijn loyaliteit aan onze waarden. Dat we met Turkije eerder een vijand dan een bondgenoot onder ons hebben en dat we die liever als tegenstander hebben, dat is dan tenminste helder. Erdogan zal dan de deal opblazen en we kunnen dan vluchtelingen verwachten aan de grenzen. Het zij zo. En aan moslims hier te lande: Een duidelijk signaal richting mafklappers als El-Fourkani door hen uit te zetten, op basis van haatzaaien en opruiiing.