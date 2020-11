Laten we wel wezen: binnen de grenzen van de rechtstaat kun je hier niet iets wezenlijks aan doen. In het parool interview dat GS onlangs aanhaalde zei Halsema iets relevants: "Jihadisten misbruiken onze grondrechten met het doel die te vernietigen, dat mogen we niet toestaan." Hoe we dat 'niet toestaan' dan gaan regelen liet ze natuurlijk in het midden, maar dat is nu juist de crux. Het lijk me dat dat misbruik niet te voorkomen is zonder aan die grondrechten te tornen. Met name West-Europese landen zullen dat slechts doen onder extreme omstandigheden. Dat gezegd hebbend: als er één land in W-Europa is dat ik ertoe in staat acht, dan is het Frankrijk.