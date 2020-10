Dit komt gewoon door de waardeloze kwaliteit vlees die wij ons in de supermarkt in de maag laten splitsen. Water wordt toegevoegd om letterlijk meer gewicht in de schaal te brengen. Vervolgens flikkeren we dart zooitje in de pan en na verdampen van het vocht blijkt er slechts een klein stukje vlees over te blijven. De keer erop kopen we maar een stukje extra. We zijn niet zo slim om voor extra kwaliteit te gaan maar voor extra gewicht.