Want wegens the White House Virus* gaan ook wij het mogelijk nu anders doen. "Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid om bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar per post te stemmen, vanwege het coronavirus. Volgens Haagse bronnen is de kans groot dat er een vorm van ‘briefstemmen’ wordt ingevoerd." Democraat van het eerste uur Kasja Ollongren "laat uiterlijk begin november weten of het kabinet werk maakt van stemmen per post."

En net als in Amerika, zoals de New York Times toen het Obama's herverkiezing in 2012 betrof (maar er nu ineens geen probleem meer mee heeft) al benadrukte, kleven er best een paar fraudegevoeligheden aan stemmen per post. Sowieso is massaal sjoemelen hiermee een stuk makkelijker. Er kan niet gecontroleerd worden of iemand onder dwang een stem uitbrengt. En er is al een tijdelijke wet van kracht waarmee mensen niet twee maar drie volmachtstemmen uit mogen brengen.

Bij stemmen per post kunnen kiezers "een paar dagen of enkele weken vóór de verkiezingen van 17 maart per post versturen". Hoe dan ook lijkt het dat partijen dus minder campagnetijd hebben, en je vraagt je af wanneer campagnes dan precies gaan stoppen. Maar ja weet je. Democratie is net als veiligheid toch ook maar een gevoel.

lol