Kijk, het klopt niet altijd wat Trump zegt, maar het is wel waar want waarheid is ook maar een gevoel. Daar dacht @jack gister het zijne van en voorzag Trumps bovenstaande tweets van een "!Get the facts about mail-in" button die linkt naar het onderstaande 'event' waarin een heel scala aan blauwe vinkjes Trumps bewering weerlegt. Volgens de aangehaalde bronnen zoals CNN en de Washington Post zou er geen enkel bewijs zijn dat stemmen per post tot fraude leidt en slechts 0,00006% van de poststemmen zou frauduleus zijn. Aan de andere kant van de tribale scheidslijn worden hier vervolgens weer VRAAGTEKENS bij gesteld.

In Nevada zouden duizenden stembiljetten naar 'inactieve stemmers' gestuurd zijn, "fuelling concerns about the possibility of voter fraud and ballot harvesting." Trumps nieuwe ster PresSec Kayleigh McEnany lanceerde een draadje waarin o.a. @Review Journal concludeert dat er honderden stembiljetten zijn gestuurd aan mensen die er niet langer wonen of overleden zijn, wat de deur open zou zetten voor fraude. Ook zouden er stembiljetten voor South Carolina in Maryland opduiken en bekende een 'election judge' vorig week nog steekpenning aan te nemen in ruil voor stembiljetten. Daily Wire bericht over een postbode die wordt aangeklaagd wegens het bewerken van 8 stembiljetten. En zo kunnen we nog even door.

De New York Times schreef in 2012, toen het Obama's herverkiezing betrof, nog dat: "Votes cast by mail are less likely to be counted, more likely to be compromised and more likely to be contested than those cast in a voting booth, statistics show. Election officials reject almost 2 percent of ballots cast by mail, double the rate for in-person voting. “The more people you force to vote by mail,” Mr. Sancho [een Florida 'election supervisor'] said, “the more invalid ballots you will generate.” Election experts say the challenges created by mailed ballots could well affect outcomes this fall and beyond."

Kortom, misschien is het vooral weer een tribale kwestie, waarbij big tech Trumps hyperbool aangrijpt voor een vrij vergaande inmenging in het online dorpsplein. Hoe dan ook, prima brandstof voor het sentiment "In reality, they're not after me, they're after you. I'm just in the way." Trump boos natuurlijk, en Tucker Carlson (die zegt dat Republikeinen het ook deden in North Carolina) ook. Na de breek!



Update: Trump dreigt dat "Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen (...)." Trumps MinBuz twittert ondertussen zojuist dat "The U.S. stands against, and will not tolerate, government-imposed Internet shutdowns and other forms of censorship during or after this pandemic. We join @FO_Coalition’s call to promote and protect #InternetFreedom at all times."

Trump boos

Een Ander Amerikaans Geluid

Nice

wew