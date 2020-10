Ik was onlangs in Amsterdam en parkeerde aan de grachtengordel (7,5 EURO per uur.) Ik zag de grachtengordeldieren in hun natuurlijke habitat. Ellen die Sterre en Jan-Matthijs in de bakfiets naar de geheel witte school bracht. Heren in hun elektrische auto etc. Ik dacht zijn dit nu de mensen die Amsterdam om zeep hebben geholpen door Groen Slinks te stemmen?