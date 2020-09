Heb oprecht nooit begrepen, als wereldreiziger pur sang, waarom Nederland überhaupt een interessante plek voor toeristen is. Vroeger was Nederland nog een immens tolerant land dat mijlenver voorlag als het aankwam op acceptatie van bijvoorbeeld drugs en seksualiteit. Een jointje roken bij een coffeeshop aan de gracht of, als je er van houdt, 's avonds een gaybar bezoeken was in de meeste andere landen ondenkbaar. Anno 2020 mag je in Nederland eigenlijk niets meer en zijn we op dat vlak ingehaald door landen als de VS en Canada nota bene, waar je in sommige steden op elke straathoek gelegaliseerde marihuana e.d. kunt kopen.

Om nog maar te zwijgen over de immens prachtige natuurgebieden, de uitbundige en trotse cultuur die veel andere landen nog durven tentoon te stellen, de véél betere economische werk-leef verhoudingen, et cetera. Nederland is zo'n beetje het saaiste land dat ik me als reiziger kan voorstellen; een concrete jungle zonder ook maar enige vorm van cultuur, waar alles ook nog eens verschrikkelijk duur is.