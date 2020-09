Laatst hoorde ik in een podcast van Gijs Groenteman dat dat Baudet van moderne architectuur af wil, fascisme is. Dat etiket wordt zo makkelijk gegeven. Alsof Baudet knokploegen de straat op stuurt tegen moderne architectuur. Mensen willen de hele tijd van dingen af, vervangen door andere dingen. Ook met betrekking tot de publieke ruimte. Allemaal fascistisch? Ook als er argumenten voor standpunten worden gegeven en men doelen democratisch wil bereiken?

Verder was de podcast wel OK, met Elma Drayer, over de onwenselijkheid van de cancel culture van de identiteitspolitiek. Over de vrouwengezichten op de skatebaan, en de cancelrel daarover. Die cancelculture is wel fascistisch: bizarre 'argumenten' en geen democratische besluitvorming. Maar voor het ijkpunt van fascisme daar dacht Groenteman toch bij Baudet te moeten zijn. En dan komt hij niet verder dan dat Baudet moderne architectuur weg wil hebben. Als dat het meest fascistische is aan Baudet, dan valt het heel erg mee. Elma Drayer ging er niet tegen in.

Bij links wordt heel lui en krom gedacht. Er is een wensdenken dat leidend is: al onze tegenstanders zijn monsters en deugen niet. Kan niet anders, want wij zijn rein en maken geen fouten.