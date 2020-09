Wat een dag wat een dag wat een dag mensen. Deze anders-dan-anders-Prinsjedag wordt nóg anders-dan-anderser omdat we vandaag niet één, maar twee records hebben gebroken met zijn allen. Het is namelijk best warm, en wel zo warm dat het vandaag de laatste dag in het jaar met een temperatuur boven de dertig graden ooit (ze verzinnen ook elke keer wat nieuws, red.) is. Maar misschien nog wel knapper is de score van maar liefst 1418 nieuwe coronabesmettingen, waarmee we 10 april voor eeuwig en altijd uit de boeken hebben gecoronaad. Leve de koning! Hoera! Hoera! Hoera!

Ondertussen

Wat deze anders-dan-anders-Prinsjesdag ook niet is veranderd: de overheid die slecht nieuws probeert te begraven onder een berg kekke hoedjes (al dan niet 'van onze makers'). Vandaag hebben we in die categorie alvast het record aantal nieuwe coronabesmettingen sinds ooit 2020 totaal ever en de GGD's die de handdoek in de bron- en contactonderzoeksring gooien. De GGD Haaglanden heeft zo kotsbeu van mensen die op verkansie in Griekenland geen anderhalve meter afstand van restauranteigenaars houden dat ze iedereen zelf hun eigen (Haagse) bronnen en contacten laten bellen. "Een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland noemt de situatie "spannend" en zegt dat er in de komende dagen mogelijk regio's zijn die het voorbeeld van Haaglanden moeten volgen." Nou! Spannend! Wij zijn benieuwd!