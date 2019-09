Makkers kom maar door met dat wild geraas. Want daar gaan we. Na jarenlange trippeltrappeltrippeltrappelende aanpassingen heeft de NTR besloten dat "bij de landelijke intocht van Sinterklaas uitsluitend roetveegpieten zullen worden ingezet die niet volledig zwart geschminkt zijn." Vanaf nu dus alleen nog maar klimaatneutrale roetveegpieten met een onbepaald voornaamwoord op de televisie. Ook het Sinterklaasjournaal wordt gelijkgeschakeld en doet de zwarte zwarte piet in de ban. De timing van het persbericht lijkt ons niet geheel toevallig, want op Prinsjesdag is iedereen is al lekker druk met boos zijn op het kabinet. Maar daar komt vanaf nu dus boos zijn op de NTR bij. Of geloven ze bij daar nog in Sinterklaas dat de angel nu uit de discussie gehaald is?





