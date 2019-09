Je mag ook helemaal niks meer in dit land. Je mag geen dakkapel bouwen zonder 34 vergunningen van de gemeente, je mag geen sigaretje roken als je zin hebt om een sigaretje te roken en straks mag je ook al niet meer discussiëren over Zwarte Piet. De gemeente Apeldoorn wil namelijk de zwartepietdiscussie afschaffen en heeft daarvoor een cunning plan bedacht: in plaats van over 'Sinterklaas en Zwarte Piet', heeft Apeldoorn het over 'Sinterklaas en zijn helpers'. "Door over helpers te spreken hopen de organisatoren de angel uit de discussie te halen." Zo. Opgelost. Die angel is eruit hoor, gemeente Apeldoorn. Misschien kan de gemeente Apeldoorn ook de angel uit de friet/patat-discussie halen door te spreken over 'mayonaise en zijn helpers'? Hoor je er nooit meer iets van. Islamdiscussie? Zeg gewoon 'Mohammed en zijn helpers' en de problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Het kabinet wordt 'Mark Rutte en zijn helpers', het Nederlands Elftal 'Virgil van Dijk zijn helpers' en de Europese Unie 'George Soros en zijn helpers'. Nergens meer gezeik over. Of toch, waarnemend burgemeester Petra van Wingerden? "Hoe die ‘helpers’ er uit gaan zien, daarover is de gemeente nog in overleg met de NTR, de organisator van de nationale intocht, zegt ze."