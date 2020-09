Het probleem is dat er teveel mensen zijn

En daardoor teveel vee en daardoor teveel landbouwgrond voor voedsel van mens en dier

En teveel grond voor huizen, wegen, kantoren, fabrieken, windmolens, zonnepanelen ed

En teveel auto’s, vliegtuigen, treinen, brommers en fietsen.

En daardoor teveel afval, CO2 uitstoot, stikstof, fijnstof en andere zooi en soms een virus.

Het probleem is dus: ER ZIJN TEVEEL MENSEN

Waarom is dat voor de NL regering, groene Khmer, EU, VN en andere milieu-maffioso dan geen issue?

Aantal mensen op aarde in 1900: 1,7 miljard

Aantal mensen op aarde in 1968: 3,5 miljard

Aantal mensen op aarde in 2018: 7,7 miljard

En als we zo productief door blijven neuken zitten we in 2080 op zo’n 15 miljard.

De club van Rome waarschuwde in 1968 al voor deze groei en stelde maatregelen voor. Nooit wat mee gedaan en het schandalige is dat tussen al die 600 voorgestelde maatregelen door de klimaat-tafels dit punt niet te vinden is.

Ach, neuk lekker door…

CO2 stijging is niet de oorzaak van klimaatverandering maar het gevolg van de explosieve groei van de wereldbevolking.

In Nederland zitten we nu op zo’n 17,5 miljoen mensen, illegalen en arbeidsmigranten niet meegeteld. In 1945 waren dat er 9,2 miljoen. Maar als we vanaf 1945 net zo productief hadden geneukt als in Afrika dan zaten we nu met 65 miljoen blanke Nederlanders opgescheept…

In Nederland wonen nu zo’n 510 mensen op 1 km2, illegalen en werkmigranten uit andere EU landen niet meegerekend.