GeenStijl had gelijk en Syp Wynia had gelijk en hele volksstammen hebben gelijk, maar dit kabinet luistert NOOIT.

Verduurzaming is een leuk woord voor een gemeenteambtenaar om mee te spelen, maar de realiteit komt met rasse schreden dichterbij en laat zien dat het gasverbod totale waanzin is. Hetgeen ons zelfvoorzienend kan maken, moet de nek om gedraaid worden, of het nu gas is of de boer.

Heel de wereld gaat over op gas, de Amish in Nederland gaan turf steken. Je ziet zo al dat het gewoon niet klopt.

En dan het doordrammen van de stekkerauto, waarvan inmiddels al menige studie heeft aangetoond dat het nog milieubelastender is, onveilig is (vraag het de brandweer maar) en zoals alle iphone tech na een paar jaar gewoon niets meer waard is. En dan wordt het chemisch afval dat we dan in Afrika dumpen.

Ook is al zo vaak gezegt dat het electriciteitsnet een compleet electrisch wagenpark niet aankan, zeer zeker niet als deze met wiebelstroom (zonnepanelen, windmolens) moet worden onderhouden. Kabinet luistert niet.

Kabinet luistert niet omdat er teveel mensen zijn die flink verdienen aan deze hype, echter bestaat het verdienmodel uit het afromen van belastinggeld. Menig burger met een Tesla rijdt rond met zijn neus in de lucht maar beseft blijkbaar niet dat hij teert op de zak van zijn belastingbetalende medemens. Het is trouwens al beschreven dat het de arme werkende stiff in zijn Aygo is die de speknek in zijn stekkerauto financiert.

En de laatste reden waarom dit gedoemd is te mislukken: het draait op subsidies, belastinggeld. En met het moedwillig slopen van de economie - eerst met stikstof, toen met corona - wordt het de burger steeds moeilijker gemaakt het hoofd boven water te houden. Minder inkomen = minder consumeren = minder belastingopbrengsten = recessie. Hoe wil je dan nog al die flauwekul financieren. En dan heb ik het nog niet over de andere dure hobby: de EU. We zijn al voor tig miljard het schip in gegaan, straks weer voor de Grieken. Nee, dat gaat allemaal een groot succes worden.