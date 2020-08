Het is best grappig om te zien hoe een club die zo dicht bij de natuur zegt te staan in controleerbare maakbaarheid gelooft.

Dat het systeem zo gegroeid is, is niet alleen omdat iedereen die niet bij Natuur & Milieu/Groeniinks/Greenpeace zit een vieze kapitalistische moordenaar is, maar omdat olie en gas eigenlijk wel heel erg fit for purpose waren en dat model over een periode van 100 jaar best efficient is geworden (ja, ik weet dat het beter kan).

Het is net... evolutie. Niet altijd fraai maar wel natuurlijk zo gegroeid.

Ze doen net alsof de oplossing waar ze in geloven geen gevolgen heeft. Terwijl het logisch is dat nieuwe technologie met kinderziektes kampt, en het ook logisch is dat honderden metershoge objecten met een fundament in zee plompen impact heeft op de omgeving.