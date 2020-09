Hoe dit grondwettelijk allemaal zit weten we niet, en het interesseert ons nog minder, want als het gaat om het bestrijden van het academische gedachtegoed waarop heel BLM, Antifa, Evergreen (uit dat bindende drieluik 1, 2 , 3), beeldenstormen en al die andere anti-blanke en anti-Westerse ellende drijft, is maar weinig buitenproportioneel. Uit dat gedachtegoed komen bijvoorbeeld Seattles cursussen voort die voorschrijven dat individualisme, objectivisme en perfectionisme kwalen zijn die door "geïnternaliseerde rassenonderdrukking" veroorzaakt worden.

Moeilijk veel kudo's voor deze doorbraak mogen naar de onderstaande Christopher Rufo, die ook bovenstaand bij Tucker uitlegt Hoe Erg Alles Is. Hij documenteert critical race theory in overheidsorganen al maanden. Trump liet in die fenomenale Mount Rushmore speech al blijken dat hij het wel mooi geweest vond met die linkse indoctrinatie op scholen en instituties, en nu voegt hij dus daad bij woord.

Uit het MEMORANDUM FOR THE HEADS OF EXECUTIVE DEPARTMENTS AND AGENCIES: "It has come to the President's attention that Executive Branch agencies have spent millions of taxpayer dollars to date "training" government workers to believe divisive, antiAmerican propaganda. (...) The President has directed me to ensure that Federal agencies cease and desist from using taxpayer dollars to fund these divisive, un-American propaganda training sessions.(...). In the meantime, all agencies are directed to begin to identify all contracts or other agency spending related to any training on "critical race theory/"white privilege," or any other training or propaganda effort that teaches or suggests either (1) that the United States is an inherently racist or evil country or (2) that any race or ethnicity is inherently racist or evil. In addition, all agencies should begin to identify all available avenues within the law to cancel any such contracts and/or to divert Federal dollars away from these unAmerican propaganda training sessions."

Kortom, een Trumpiaanse academische search & destroy counter insurgency. U weet intuïtief al wat critical race theory is, maar mocht u de oorsprong en verfijningen ervan willen weten, check dan even Helen Pluckrose's en James Lindsay's nieuwe boek Cynical Theories.

