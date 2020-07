Eerst even over de UvA, dat ligt geografisch immers dichterbij al ligt het ideologisch op dezelfde afstand als Seattle. Op 15 juni stuurde talloze medewerkers binnen de sociale wetenschappen aan misschien wel de beste universiteit van Amsterdam deze stervende treurwilg van een brief de wereld in. "Our failure is evident in the ideas we have promoted and the community we have built. More specifically: we have not adequately focussed on issues of race and its intersectionalities in our research; we have not done enough to provide our students with the knowledge to understand and respond to issues of race and its intersectionalities in our teaching (...)."

Dit is dus EXACT dezelfde massapsychose die Evergreen State College (bindend drieluik) zichzelf in 2017 aanpraatte. Twee weken later werden de Workshops 2020 door het Chief Diversity Officer Team aangekondigd en uiteraard kijk je scheel na alle onderstaande titels gelezen te hebben.

En hoe het eruit ziet als zo'n cursus uit de ideologische kinderopvang ontsnapt en er een gehele stad mee geteisterd wordt, dat zien we na de breek in Seattle. Een paar buzzwords als wit huiswerk-voorbereiding: de woorden "objectiviteit" "individualisme" "intellectualisering" en "comfort" zijn ALLEMAAL uitingen van geïnternaliseerde white supremacy. Behouden vaart op eigen kompas makkers! Zien jullie aan de overkant.

What's next?



The City of Seattle diversity trainers encourage white employees to "practice self-talk that affirms [their] complicity in racism" and work on "undoing your own whiteness." pic.twitter.com/CJxNEcIeh2 — Christopher F. Rufo (@realchrisrufo) July 6, 2020

As @DrKarlynB first reported, the invitation for this training was strictly segregated to "white City employees."



The goal is to teach them how they have "complicity in the system of white supremacy" and must be held "accountable to Black, Indigenous, and People of Color." pic.twitter.com/kPbppFYDtM — Christopher F. Rufo (@realchrisrufo) July 6, 2020