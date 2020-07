Far left fascism my ass! Is op dat verhaal, dat "narratief" zoals dat inmiddels heet, nu ook de redactie van GS aangeslagen? Valt me een klein beetje tegen. Er is nogal wat op af te dingen namelijk. Ten eerste en vooral de noodzaak voor een Trump in het nauw om een vage maar onheilspellende vijand aan te wijzen. Liefst nog een vijand in ons midden en als het even kan eentje die extreem links, zelfs marxistisch is. Maak ze bang, die achterban zodat ze je zullen steunen, no matter what. De goedkoopste truc uit het boek van de populistische politicus.

Dat dit verhaal dan zelfs met enige bewondering wordt overgenomen betekent dat men in de ban is geraakt door de suggestie van de bedreiging van onze cultuur door dat containerbegrip cultuurmarxisme. Iets dat feitelijk niet bestaat, behalve in de kringen van alt-right. Niemand noemt zichzelf cultuurmarxist. Als dat zo is dien je te beginnen met je af te vragen of het bestaat. Als het slechts een containerbegrip is dat anderen gebruiken om personen te duiden maar die dat zelf niet doen, besef dan dat je verkeerd zit met je overtuiging. Tenzij er een grote groep is die zich verenigt als cultuurmarxisten gebruik je die term, anders niet.

Maar nogmaals, met open ogen trappen in de goedkoopste truc uit het boekje van Trump, dat valt me zwaar tegen. Was de man nu werkelijk een genie, een leider van formaat en niet de ego-zieke zelfpijper die hij al drie jaar onafgebroken is of speelt, dan had je nog wat aan argumenten, maar nu dus niet. We zien dus in Nederland een steeds grotere groep die zich het verhaal van het linkse fascisme eigen maken. En dat gaat de verkeerde kant op.