Lees ook het begeleidende verhaal van ene Iftikhar, gevlucht uit Pakistan, waar zijn vader

"zijn enige stukje land in Lahore verkocht om de reis van zijn zoon met een smokkelaar te bekostigen. Prijskaartje: 15 duizend euro. Hij hoopte met de verkoop van al zijn bezit het leven van Iftikhar te redden."

En liep het leven van Iftikhar nou werkelijk zo'n enorm gevaar? Zelfs in Iftikhar's 'vluchtverhaal', waarvan je je nog maar moet afvragen in hoeverre eea overdreven en/of verzonnen is, vind ik dat meevallen. Er waren vast wel andere oplossingen te bedenken dan helemaal naar Nederland 'vluchten' voor €15.000,-. Maar goed, ik ben uiteraard een harteloze, rechtse, xenofobe klootzak, waarvan de Gutmenschen vaak zeggen dat ze liever mij Nederland uitgooien om plaats te maken voor alle zielige Iftikhars van deze wereld.

En waarom lezen we toch altijd deze onzin over asielzoekers die in procedure zitten:

"Het probleem is dat ik zonder verblijfsvergunning niet kan werken, terwijl mijn familie dringend geld nodig heeft."

O o o, wat is het toch sneu dat ze niet mogen werken, maar wie kan me nou eens uitleggen hoe het komt dat, zodra ze een verblijfsvergunning hebben gescoord en wél mogen werken, ze allemaal linea recta de bijstand in verdwijnen?

Ik blijf het zeggen: er moet een finaal eind aan dat hele asielcircus worden gemaakt. Opvang van oorlogsvluchtelingen doe je maar in de regio, zodat ze snel weer naar huis kunnen, als de situatie wat stabiliseert, en andere migranten die zich hier graag willen vestigen, regelen hun aanvraag maar bij de ambassades in hun thuisland. Dan zullen ze allemaal worden afgekeurd, want economisch hebben we die lui totaal niet nodig, maar iedereen die op de bonnefooi hierheen komt en 'Asiel!' roept, wordt onmiddellijk geretourneerd. Zonder paspoort en visum kom je er niet meer in.