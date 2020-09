Aan de bar, achter het nieuws, en geen boa die ons vertelt wat we wel of niet mogen

Luister. Dit is hoe het zit. Maandenlang mag u oma niet knuffelen. Geen begrafenissen bezoeken. Ook geen leuke dingen organiseren. Feestjes en festivals afgelast. Horeca halfdood. Warmtecamera’s op je woning. Knuppelboa’s op je kinderfeest. Maar al op 1 juno heeft Femke Halsema aangetoond dat de coronaregels niet voor iedereen gelden. Zij koos er voor om haar eigen hobby “te belangrijk” te vinden door 10.000+ ideologisch gemotiveerde Damschreeuwers te laten juichen voor een woordkunstenaar met een NPO-abo die Zwarte Piet in zijn gezicht wil trappen, en bewees daarmee dat de zelfverklaarde elite de regels naar eigen wens mag buigen, als een tijdlijn in een script van Christopher Nolan.

Met wat politiek kunst- en vliegwerk (waaronder Ferd Brabbelpaus die zijn eigen whatsappjes met Faalsema openbaarde) werd een debacle afgewend, maar toen werd het Augusto en begon iedereen met een ivoren harses zich als een Romeinse keizer te gedragen: Wim-Lex ging zes weken uit-Wajeren in Griekenland en werd gespot tijdens het ingooien van zijn eigen borden glazen tijdens het coronaknuffelen van een Chef Feta & Tomaat-Menger in een plaatselijk buffetrestaurant. Een paar nieuwe foto’s van de lekkerste en haar zusjes werden ingezet als afleiding, maar dat mocht niet meer baten.

In dezelfde week scheidde trouwambtenaar Ferd Grabbelsmoes op zijn huwelijksdag van zijn eigen gezag. De elite, dat bent u niet en zij wel. Zij mogen doen wat ze willen. U niet, of anders: boetes, sluiting, strafblad. En voor een “sorry” van hypocriete huichelaars kopen we helemaal niks.

In het Vragenuurtje mocht er NIETS over gevraagd worden, en in ruil daarvoor stemde er wel een meerderheid in met een debatverzoek van Lodewijk Asscher over Het Verkruimelde Gezag van Mark & zijn mensen. Maar dat debat komt natuurlijk niet voordat Mondkapper Mark, Hugo de Schoenen en Ferd Gezagisnaarhaus in een persco (waarvan op voorhand de details zoals gebruikelijk onder Bevriende Media werden verdeeld) aan Het Gepeupel hebben bezworen dat ze OP DE MOFO zitten, en dat je nog steeds niet met oma mag knuffelen. Zodat ze in het aankomende debat keurig kunnen terugverwijzen naar hun eigen strenge handhaafwoordjes in de persco van zojuist. Glas, plas maar als wij u was, zouden we zeggen:

Krijg lekker de elitaire kolere met je keronabeleid, stelletje Orwelliaanse kwakzalfvarkens.

Deze kroeg is vanavond voor allen geopend, en alle regels zijn overboord. Stop de elitaire willekeur en open de economie. Wij willen ook overleven, en liefst ook nog wat lol beleven.

