Onze democratie is stuk. Niet een beetje, maar echt kapot. Dat zien de meeste mensen niet, omdat parlementaire journalisten het niet zien, en de meeste media weiger om er over te berichten. Want dat speelt de populisten in de kaart. Maar u weet wel beter, want u leest de GeenStijl. Het Haagse ABC van Achterkamertjes, Baantjescarrousel en Coalitiediscipline kent u derhalve van Ambtsmisdrijf tot Zetelroof.

En dat is dan nog maar de oppervlakte. De Raad van State misbruikt haar macht, "onafhankelijke" wetenschapsdiensten als WODC & RIVM worden door de regering gecorrumpeerd, lastige rapporten verdwijnen onder onderste stenen, de Belastingdienst is tot op het bot verrot, burgemeestersposten worden door het partijkartel in het Torentje verdeeld en uiteindelijk gaat alles naar de autocratische lobbycratie van Brussel, zonder de rente van afgelegd rekenschap aan de kiezer.

Een motie die met 150 tegen 0 is aangenomen om Artikel 68 (de plicht van ministers en staatssecretarissen om de Kamer te informeren over min of meer alles wat zij doen) wordt morsdoodleuk niet uitgevoerd door Mark Rutte's ivoren IKEA-freule Ollongren, waar meerdere schroefjes los aan zitten. Een Kamer zonder informatie, is een kiezer die niets mag weten. En als de Kamer onverhoopt toch een keuze krijgt, vluchten de backbenchers als dieven in de nacht het Binnenhof uit. Maar ú bent de populist, als je Jetten, Jesse, MSM & NPO moet geloven.

Stemmen in de eenentwintigste eeuw is als strijden tegen een spook: in het schimmenspel van de macht werpt zelfs het licht van de democratie alleen nog maar schaduwen op het sociaal contract.

Desalniettemin vecht Ronald van Raak (SP'er, burgerminnaar, boekenschrijver) onvermoeibaar verder om het referendum terug op het keuzemenu te krijgen. Vanavond, om 19:00 uur (als er plots toevallig ook ineens weer een corona-persco is, met die twijfelachtig tweestappende schoenendrager en die van zijn eigen gezag gescheiden trouwambtenaar), staat hij in Vak K om zijn eigenhandig van D'66, PvdA en GroenLinks overgenomen wetsvoorstel voor een correctief bindend referendum te verdedigen. Dat trio heeft er geen zin meer in - die hebben de vrije geest van de democratie al lang terug in de fles van hun fractiediscipline opgesloten.

We citeren de openingswoorden van Van Raak vanaf ThePostOnline.nl, en na de breek kijken we om vanaf 19u00 19u30 mee naar zijn welhaast religieuze monnikenwerk in wat ooit een seculiere democratie heette te zijn:

"Dinsdag 1 september gaat de Kamer direct aan de slag met de behandeling van de referendumwet. Die avond zal ik plaatsnemen in ‘vak K’ om deze wet te verdedigen. Dat referendum, dat hebben we nou toch wel gehad, hoor ik sommigen van u denken. Nee, de discussie over het referendum is juist in volle gang en de vooruitzichten voor deze wet zijn goed. In 2017 heb ik in de Kamer al eens een wet voor een referendum verdedigd, maar die was destijds kansloos. Drie jaar later is de situatie heel anders. In steeds meer partijen groeit de steun voor een bindend correctief referendum. In alle stilte lijkt zich een revolutie te voltrekken. 35 jaar discussie over het referendum lijkt eindelijk tot iets moois te leiden. Dinsdagavond begint om 19:00u 19u30 het debat, dan gaan alle partij hun vragen stellen die ik later deze maand zal beantwoorden. Hopelijk kunnen we deze maand nog stemmen."

Laat de demofobie varen en laat 17 miljoen stemmen bloeien. LIVESTREAM, na de breek.

