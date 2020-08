Nou, ik heb er maar weer een gedichtje uitgeknald; het is misschien geen topproduct, maar ik moest de kat nog bijpunten, de vrouw nog bijpraten, en het tuintje in mijn hart nog aanharken voordat de duisternis valt.

www.youtube.com/watch?v=ETfr8nWu9Xg

ALWEER SEPTEMBER

de rust is weergekeerd op de stranden en in de struiken

op wat spinnenwebben na die glinsteren in de ochtendzon

het is nu tijd voor binnenvetten en wat nagezomer

maar iedereen weet: het is voorbij tot aan mei

we hebben hopelijk zoveel vaart gemaakt

dat we we kunnen doorrollen tot aan kerst

en dan omhoog precies tot aan 1 mei

ik denk dat het wel weer gaat lukken

je krijgt er routine in zeg maar

ik ga ook niet scheiden of verhuizen

dus alles blijft zogenaamd bij het oude

de r is in de maand

de r van regenjassen en natte fietsen

de r van rupsbanden door lege maisvelden

nee, laten we geen oorlog beginnen, alweer

vooral als het niet strikt noodzakelijk is

en het is niet noodzakelijk, we zitten met het bord op schoot

de poes en de hond met hun buikje rond

de kilte van de avondstond

moeder de vrouw breit een sok

oh nee, zet een selfie op instagram

de playstation snort behaaglijk

de bom is nog steeds niet gevallen

en indien wel merk je er toch niets meer van

de pillen slaan goed aan

ja, ik voel me happy, echt

de administratie klopt als een bus

en alles is betaald

in mijn familie komt geen kanker voor, sterke genen zal het wezen

alleen wat gekte hier en daar maar beheersbaar

dus ik zeg: ik zie je in mei

vooralsnog geen reden tot paniek