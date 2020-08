Als een hond die zijn eigen staart er af bijt.

Het mag toch onderhand duidelijk zijn geworden voor , zelfs de naïeve, Nederlanders dat de hedendaagse logica en gezond verstand heel ver te zoeken is.

Allereerst zou onze vloot in deze barre tijden een blokkade moeten leggen, net buiten de 12 mijl zone, van de Migratie probleem gebieden om elke bootvluchteling te onderscheppen. De segregatie van daadwerkelijke vluchtelingen vindt hier plaats.

Wat hun kunnen , Kunnen wij ook, en 10X beter. Wij gaan ook en schip kapen en laden deze met de opgeviste "drenkelingen" , die we hierna terug sturen naar het land wiens vlag de desbetreffende boot onder vaart.

We, Dutch!, Rule the seas, en dat is nooit anders geweest!

Ook willen we weer graag baas in eigen huis zijn.

Ik heb met Mark afgesproken , Maar helaas heeft hij alleen plaats in zijn agenda wanneer er oosten wind over het strand waait.

Heel langzaam ettert de waarheid uit de wond wanneer je hoort van een Mobiele militaire macht binnen de EU, bestaande uit acht landen. Tegen wie en tegen wat? Tegen U?

Wake up and smell the coffee!