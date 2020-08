De microbioloog die van Jaap van Dissel geen onderzoek mocht doen naar virus & ventilatie

Alsof het beleid van Mark & Hugo (en de haakse willekeur van Femke) het allemaal nog niet vaag genoeg maken, gaat De Virologenkrant vandaag helemaal Willem Engel op het Rijksinstituut voor Informatiespelletjes, Ventilatieverzinsels en Meetverschillen. Het vakblad voor antivaxbakfietsers vraagt zich af waarom het RIVM steeds meer onder vuur ligt, en geeft daaronder een stevige opsomming van redenen om aan Jaap en zijn mensen te twijfelen: van verwarring over de effecten van mondkapjes en verzinsels over ventilatie tot het wantrouwen van boeren in de stikstofmetingen en de dubbele maten in het meten van de effecten van maximumsnelheden: de rode draad is dat het RIVM in principe een wetenschappelijk instituut is, waar wetenschappers modellen maken voor andere wetenschappers, maar dat er in essentie politieke druk en sturing op de uitslagen, publicaties en uitingsmomenten kan liggen. Omdat het uiteindelijk een overheidsinstituut is, en alles waar de politiek met z’n rotpoten aan komt, daar moet je - om het met de woorden van de wijze Holman te zeggen - paranoïde over zijn: