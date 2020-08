:

Er zijn ook onderzoeken gedaan, waarbij bleek dat mondkapjes JUIST in afgesloten ruimten geen effect hebben, omdat de mondkapjes die wij dragen geen bescherming bieden tegen aerosol. De meeste mondkapjes bieden alleen bescherming tegen druppels (en moeten na een paar uur gebruik worden vervangen om effectief te blijven). Aangezien de ruimte zich vult met de aerosol, is de infectiegraad praktisch 100% in dergelijke scenario's. Alleen de hoeveelheid mensen in die ruimte beperkt de schade, maar geef het een paar uur en je komt gewoon op die 100%, ongeacht of je er met 20, 10 of 2 man staat.

Ik ben ook niet tegen 1.5m, maar het is een uit de lucht gegrepen getal. Het zou in werkelijkheid 10 tot 14 meter moeten zijn.

Dus een uur in de trein, mondkapje of niet, geeft je een zeer grote kans dat je geïnfecteerd raakt. Een paar uur in het vliegtuig is dan misschien nog minder gevaarlijk, omdat daar de lucht 50% vers is.