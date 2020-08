KAN NIET! Laten we neerslag en verdamping even buiten beschouwing laten. Het debiet van Maas en Rijn is gezamenlijk 2.250 m3/s terwijl een gemiddeld persoon per dag 120 liter verbruikt. Per dag stroomt er dus 194 miljoen kuub water ons land binnen waarvan 17 miljoen Nederlanders in het totaal 2 miljoen kuub consumeren, laten we zeggen iets meer dan 1% van het aanbod!

Met de formule van Little is eenvoudig aan te tonen waar het probleem zit: we houden het water niet lang genoeg vast.