Is het niet fantastisch met al die bedrijven die staatsbedrijven mochten kopen

NS/ProFail beginnen te mekkeren als er een blaadje/sneeuwvlok/graadje hoger de rails aantikt

Hier in 020 heft het GVB haltes en tramlijnen op en klaagt dat er zo weinig passagiers in de trams zitten wantdus minder winst

Gemeentelijk stranmakers waren zo duur dus huren gemeenten private bedrijven in die hun vak niet verstaan dus je breek je bijna je nek over de hobbels/verzakkingen/kuilen

Vitens slaat na een paar dagen op tilt want we gebruiken water dat hun bedrijf levert aan demense maar dat moeten we dus niet doen?

Als liberaal roep ik het niet graag maar nationaliseren lijkt me zo langzamerhand een goede oplossing om van de ellende af te komen