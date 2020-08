Zit u lekker op uw balkonnetje? Strawberry daiquiri erbij en géén schietpartijen op straatniveau? Wacht maar, want het HARC-team (staat voor Hit And Run Cargo) van de politie heeft 743 kilo Ecuadoriaans elfenelixer onderschept. Ter waarde van 56 miljoen euro en dat is... iets te veel. Oftewel: iemand gaat het gif van de ratelslang koppen, net als de vorige keer. Er is reeds een 29-jarige Hagenaar opgepakt. Please cokeboys, als jullie elkaar afknallen of aftuigen in een of andere martelbunker, neem dan geen onschuldige burgers mee. En hoe zit het eigenlijk met die arme bananen verdomme.

Kleine groep coke verpest het weer voor de rest