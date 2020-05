Ultrageheim inkijkje in een digitale redactievergadering van GeenStijl. Oppermod GU die in april, na het onderscheppen van een lading Gordonpoeder in Antwerpen, in zijn glazen bol kijkt en zegt: "Zullen wel weer wat lijken vallen. Antwerpse coke had Amsterdam zuidoost connectie." Boy, was he right. Bij het AD zijn ze er nu ook achter: "Een partij van 4200 kilo cocaïne, die ruim drie weken geleden in de Antwerpse haven werd onderschept door de Belgische politie, is de oorzaak van het vuurwapengeweld van de afgelopen dagen in Rotterdam. (...) De lading drugs zou zijn ingevoerd door een Amsterdamse bende. Doordat investeerders zwaar getroffen zijn door de ‘verdwenen’ drugs zouden de spanningen tussen criminelen in de hoofdstad steeds verder oplopen." En het giert helemaal uit de klauwen: beschietingen van woningen, winkelpanden en zelfs een bomaanslag. Niet in Sinaloa, maar gewoon in Nederland. En ondertussen loopt Gordon leeg in De Tele, omdat die overheerlijke coke aan zijn neus voorbijgaat. De oplossing: spiegel van tafel pakken. En erin kijken.