Het is nog niet eens november, maar daar is Akwasi alweer in de media. De man die vrolijke kindervrienden in het gezicht wil trappen, mag weer eens leeglopen in de media's, en lult dan maar wat uit zijn nekhaar, en Het Parool knikt braaf ja en amen. Ga je eens inlezen in de gore mensonterende praktijken van je voorvaderen, druiloor. En ga je schamen.

Begin maar eens met lezen van DIT ARTIKEL. Over hoe Afrikaanse slavenkoningen PISWOEST naar Europa afreisden om te protesteren tegen De Afschaffing. En mocht je daar geen zin in hebben, hiero alvast twee alineaatjes over de Ashanti

Ghanaian politician and educator Samuel Sulemana Fuseini has acknowledged that his Asante ancestors accumulated their great wealth by abducting, capturing, and kidnapping Africans and selling them as slaves.

Ghanaian diplomat Kofi Awoonor has also written: "I believe there is a great psychic shadow over Africa, and it has much to do with our guilt and denial of our role in the slave trade. We, too, are blameworthy in what was essentially one of the most heinous crimes in human history."

Jouw mensen verkochten mensen, Akwasi. Leef ermee.

PS: Zeg @Het_OM. Hoe staat het met Het Onderzoek?