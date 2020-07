Uit de media courant:

"Akwasi wil grachtenpand claimen: ‘Hij is de weg kwijt’

Akwasi, een van de hoofdrolspelers in het mediadebat over racisme, vindt dat zwarte mensen recht hebben op grachtenpanden in Amsterdam. Hij wil er zelf eentje claimen op de Herengracht. Dat zegt de rapper in een filmpje dat nu viral gaat op Twitter. Het bizarre filmpje is koren op de molen van zijn critici. “Kijk dan, de rapper die bij elke talkshow een dieprode loper krijgt – zelf nakomeling van Ashanti-slavenjagers – wil huizen claimen aan de Amsterdamse grachten“, zegt Wierd Duk.

Wierd, sterjournalist van De Telegraaf, krijgt bijval van Mick van Wely. Ook hij staat perplex: “Deze Akwasi is echt volledig het spoor bijster. Één brok zielige frustratie.”

PVV-Kamerlid Martin Bosma cynisch: “Heus, het gaat ze alleen maar om Zwarte Piet. Laten we maar voor ze buigen, dan houdt het vanzelf wel op.”

Akwasi staat in het FunX-filmpje uit 2015 samen met een aantal andere donkere mensen aan een van de oude grachten in Amsterdam. “We need to live there right now. Het moet eigenlijk wel. Als ik dit zo zie…”, zegt hij.

De rapper ziet het al helemaal zitten. “Ik heb wel vaker of langer gehoord dat een aantal panden zijn gebouwd over de ruggen van slaven en dat er ook nog geen reparaties zijn geweest, dus dat de oude slaveneigenaren geld hebben gekregen vanaf 1863 en de slaven helemaal niets. Dan denk ik: wij, jij of ik zouden op een gegeven moment wel een huis moeten claimen hier.”