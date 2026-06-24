Het moet maar eens afgelopen zijn met André Kuipers. Hij is in de ruimte geweest, hij is opgeleid tot arts, allemaal tot je dienst, maar de man is een volkomen debiel waar alleen maar onzin uitkomt, een soort Eric Scherder maar dan met minder haar. Nu dit weer. André Kuipers doet mee aan de 'ambassade voor de maan' om de belangen van de maan te vertegenwoordigen op aarde. Want! Nu iedereen opeens maar de maan wil kunnen er verschrikkelijke dingen gebeuren. Wat dan bijvoorbeeld André Kuipers? "Ik wil niet het logo van McDonald’s geprojecteerd zien op de maan." Hoezo niet kale gek? Wat is er mis met het logo van McDonald's en wat zou er zo verschrikkelijk aan zijn als dat op de maan wordt geprojecteerd? Misschien levert het wel 10 miljard maandollars op voor de maanmannetjes, of een leuk zakcentje voor de kindjes in Afrika. Als 'het logo van McDonald's komt op de maan' echt het ergste is wat er zou kunnen gebeuren met de maan, dan is er dus echt helemaal niks aan de hand. André Kuipers richt de ambassade voor de maan op samen met onder andere schrijfster Marjolein van Heemstra, die niet helemaal goed bij haar kokosnoot is. "‘Het gaat meer om het narratief van koloniseren, domineren, dat ik kwalijk vind’, zegt ze. ‘Het gaat erom dat als je je zorgen maakt over dat ons misschien iets wordt afgenomen door deze maanplannen, dat je dan wordt afgeschilderd als een belachelijk, radicaal-links persoon", aldus een belachelijk, radicaal-links persoon. Begrijp ons niet verkeerd, wij denken ook dat er van alles mis kan gaan met reizen naar de maan, het kan een plek worden waar ritueel seksueel misbruik ongestraft plaatsvindt, de maan kan een vindplaats worden voor vergif waar alleen hele lieve poezen aan doodgaan, de maan kan verworden tot een strafkamp waar de wet van de sterkste geldt en criminelen elkaar op de meest gruwelijke manier te lijf gaan, Herman den Blijker kan opeens op de maan opduiken, noem maar op, maar mensen die het logo van McDonald's op de maan als een soort schrikbeeld gebruiken moeten gewoon hun bek houden. Wat trouwens echt vet zou zijn, is een McDonald's restaurant op de maan. Maar daar hoor je André Kuipers niet over.