'Gezin dat gelinkt wordt aan drillrap teistert buurt'
En dan komt de aap uit de mouw
Drillrap, polemiek voor mensen die iets te vaak Dangerous Minds hebben gekeken. Er lopen een zooi van die drillrappers rond in de Bims waar wijken en buurten en flats helemaal Tookie Williams op elkaar gaan. Maar kennelijk slicen ze ook met de blades door de weights (ja geen idee joh) in Zwijndrecht, beter bekend als SWINKO. "Gezin dat gelinkt wordt aan drillrap teistert buurt", kopt de regio-RTV dan ook. "Grof, lelijk, ordinair en vuil, dat braken ze daar uit", aldus buurtgenoten. Het gaat om een moeder met zes kinderen en vooral de oudste zoon blijkt nogal een halvegare. Buurt slaapt niet meer, auto's bekrast, overlast, buurtbewoners bang, politiecamera voor het huis - en die drillrap dus. Burgemeester, politie, gemeente, hulpverlening, OM: allemaal zijn ze er druk mee. En dan komt de aap uit de mouw. "Het gezin in kwestie is vanuit Brabant naar Zwijndrecht gekomen." BRABANDERS!
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