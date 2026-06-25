achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

17-jarige 'man' uit Hendrik-Ido-Ambacht aangehouden voor 9 aanrandingen; licht getinte huidskleur, reed op fatbike

Foto: niet de fatbike in het verhaal

fatbike, mogelijk onschuldig

Ja altijd weer die zeventienjarige knapen uit Hendrik-Ido-Ambacht! Er is er weer eens aangehouden. Andere details: licht getinte huidskleur, witte schoenen, zwarte fatbike, negen aanrandingen. Het joch heeft meerdere vrouwen betast in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Ook heeft hij seksueel getinte opmerkingen gemaakt. Weet u trouwens wie ook...?

Tags: zwijndrecht, hendrik-ido-ambacht, aanrandingen
@Mosterd | 25-06-26 | 11:30 | 254 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

SGP'ers vinden regenboogvlag vies

JAMAAR De MOslImS DaN! Ja niks jamaar de moslims dan. SGP'ers zijn domme idioten.

@Mosterd | 15-01-19 | 10:38 | 0 reacties

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Heb je informatie of een verhaal dat belangrijk is voor GeenStijl?
Laat het ons weten. Jouw tip kan het nieuws zijn.
Wil je een document meesturen? Mail het naar redactie@geenstijl.nl.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.