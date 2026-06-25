17-jarige 'man' uit Hendrik-Ido-Ambacht aangehouden voor 9 aanrandingen; licht getinte huidskleur, reed op fatbike
Foto: niet de fatbike in het verhaal
Ja altijd weer die zeventienjarige knapen uit Hendrik-Ido-Ambacht! Er is er weer eens aangehouden. Andere details: licht getinte huidskleur, witte schoenen, zwarte fatbike, negen aanrandingen. Het joch heeft meerdere vrouwen betast in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Ook heeft hij seksueel getinte opmerkingen gemaakt. Weet u trouwens wie ook...?
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