Gisteravond om 21:45 op het busstation aan de Stadsbrink te Wageningen arresteerde de politie een man op verdenking van de aanranding van drie vrouwen in een lijnbus. De buschauffeur zag de incidenten en zette de man een halte voor de Stadsbrink uit zijn voertuig. Wat volgde is een soort Looney Tunes-achtige arrestatie. Omroep Gelderland schrijft: "De politie was inmiddels met meerdere voertuigen op het busstation aan de Stadsbrink aangekomen. Daar werd het verhaal van de vrouwen gehoord. Toen de volgende bus aan kwam rijden, bleek de man in die bus te zitten. De vrouwen wezen hem direct aan. De man is hierop geboeid en aangehouden."

De NOS schrijft vervolgens enkel: "De verdachte is een man van 32". En daar moet u het net als bij de aanrandingen in Rotterdam door 'een man op een scooter' mee doen - terwijl het AD toen gewoon vermeldde dat de verdachte een "lichtgetinte huidskleur" heeft. En ook bij deze busaanrandingen schrijft Omroep Gelderland in tegenstelling tot de NOS gewoon: "Het gaat vermoedelijk om een 32-jarige man uit Oost-Europa, zegt 112-verslaggever ter plaatse." Net als half augustus bij dat ernstige zedendelict in de bossen bij Zeist overigens, waarbij de verdachte "Engels met een duidelijk Oost-Europees accent" sprak.