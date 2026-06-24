Paul V. uit Leiden had een vriendin, maar die vriendin maakte het uit. Paul V. mocht desondanks nog negen maanden bij haar blijven wonen. Aardig van haar, al zag Paul V. dat anders. Paul V. woonde hierdoor overigens ook al die tijd bij de moeder en twee kinderen van zijn ex-vriendin, beide jonger dan tien. Paul V. heeft een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Paul V. vond het niet leuk dat het opeens met hem werd uitgemaakt. Paul V. verkeerde namelijk in de veronderstelling dat hij best een toffe peer was. Paul V. kon het niet verkroppen dat zijn ex dat anders zag, en sloeg al helemaal op tilt van de notie dat ze mogelijk anderen zag. Paul V. stuurde zijn ex-vriendin dus tot 600 (!) appjes per dag. Paul V. zou op 29 januari 2024 eindelijk verhuizen. Voor die tijd had Paul V. uitgebreid zitten googlen hoe je iemand het beste kunt wurgen of vergiftigen. Paul V. koos uiteindelijk voor wurgen, want dat leek hem handiger. Paul V. gebruikte daartoe een hondenketting, terwijl de kinderen van de vrouw die hij aan het vermoorden was thuis waren, evenals haar moeder. Paul V. maakte haar niet helemaal dood, maar wel bijna helemaal. Paul V. hing haar vervolgens aan een verwarmingsbuis en belde de politie. Paul V. vertelde hen dat zijn 30-jarige ex zelfmoord had gepleegd, of had geprobeerd te plegen. Het mocht niet baten, Paul V. had zijn werk goed gedaan. Kort daarna werd Paul V. gearresteerd. Nu gaat Paul V. 21 jaar de gevangenis in. Gadverdamme, oprotten met Paul V.